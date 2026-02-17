2026 wsop schedule

The 2026 WSOP Schedule Is Out: 100 Bracelets up for Grabs This Summer

Live Poker, WSOP / / By

Image courtesy of WSOP.com

The full schedule for the 2026 World Series of Poker has been revealed, and players can now start planning for their Las Vegas summer, with the series running May 26 – July 15, 2026, at Horseshoe and Paris Las Vegas.

While this year’s WSOP schedule doesn’t bring many surprises, there are a few things worth highlighting. Before doing that, however, one interesting thing to note is that the number of bracelet events remains at 100.

This is the first time in a while that the total number of bracelets did not see a year-on-year increase. It could be due to the general sentiment that the value of a WSOP bracelet has already been watered down, or maybe the organizers feel that 100 is a nice, round number.

The Main Event Final Table Mystery

The 2026 WSOP Main Event is coming back with its usual buy-in of $10,000, featuring the usual four Day 1 flights. The action for the flagship tournament will kick off on July 2.

However, the schedule announcement did not reveal the dates for the Main Event final table, creating a little bit of confusion.

In recent years, there have been no delays regarding the final table, but we all remember the November Nine days, when the final table used to be postponed for several months. The practice wasn’t long-lived as it wasn’t great for either players or the fans.

At this time, it’s unclear what we can expect. It is possible that the final skirmish will be postponed only for a few days, but we could perhaps see a new version of the November Nine format as well. Hopefully, the WSOP will clear the air regarding this particular topic in the near future.

One theory floating out there is that the dates might be adjusted so that they don’t clash with the FIFA World Cup semi-final and final matches, which take place on July 14, 15, 18, and 19. With the tournament playing down to the final table on July 13, this is certainly plausible.

A Few New Events & Return of Fan Favorites

The 2026 World Series of Poker will feature a few brand-new tournaments. One that everyone’s talking about is the $550 Mystery Millions. This will be the opening event of the series, featuring a $1,000,000 top mystery bounty prize.

Last year, the $1,000 version of this event attracted nearly 20,000 entries, making it very clear this is what players enjoy. The cheaper version of the tournament should, thus, be a real hit, especially with the promise of a $1M bounty.

It is worth noting that this is not a replacement event, as the $1,000 Mystery Millions is still on the docket later on.

For those with deeper pockets, the $10,000 GGMillion$ High Roller is a fresh addition to the schedule, bringing more visibility to the GGPoker brand.

PLO fans have a few additional events to look forward to as well. A couple of $1,500 tournaments have been added to the mix: a Five-Card PLO and an interesting Pick Your PLO mix, featuring four variations of the game: PLO, Five-Card PLO, PLO8, and Big O.

A number of tournaments that have become fixtures at the World Series of Poker are coming back, including:

  • $500 Colossus
  • $1,500 Millionaire Maker
  • $300 Gladiators of Poker
  • $600 Ultra Stack

Full 2026 WSOP Schedule

DateEventBuy-inChipsClock(min)Late Reg.Format
May 26 12:00 PMEvent#1 WSOP Event #1: $550 No-Limit Hold’em Mini Mystery Millions – Flight A$55025,00030/40Level 102 Re-Entries Per Flight
May 26 02:00 PMEvent#2 WSOP Event #2: $5,000 No-Limit Hold’em 8-Handed$5,00050,00060Level 121 Re-Entry
May 27 10:00 AMEvent#1 WSOP Event #1: $550 No-Limit Hold’em Mini Mystery Millions – Flight B$55025,00030/40Level 102 Re-Entries Per Flight
May 27 12:00 PMEvent#3 WSOP Event #3: $500 No-Limit Hold’em Employees Event$50025,000409 Levels1 Re-Entry
May 27 02:00 PMEvent#4 WSOP Event #4: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better$1,50025,00040/60Level 9N/A
May 28 10:00 AMEvent#1 WSOP Event #1: $550 No-Limit Hold’em Mini Mystery Millions – Flight C$55025,00030/40Level 102 Re-Entries Per Flight
May 28 12:00 PMEvent#5 WSOP Event #5: $5,000 Pot-Limit Omaha$5,00050,00040/60Level 122 Re-Entries
May 28 02:00 PMEvent#6 WSOP Event #6: $1,500 Seven Card Stud$1,50025,00040/60Level 9N/A
May 29 10:00 AMEvent#1 WSOP Event #1: $550 No-Limit Hold’em Mini Mystery Millions – Flight D$55025,00030/40Level 102 Re-Entries Per Flight
May 29 12:00 PMEvent#7 WSOP Event #7: $25,000 No-Limit Hold’em Heads Up Championship – Flight A (64 player max per flight)$25,000150,00020First DrawBust A Play B
May 29 02:00 PMEvent#8 WSOP Event #8: $1,500 Badugi$1,50025,00040/60Level 91 Re-Entry
May 30 10:00 AMEvent#1 WSOP Event #1: $550 No-Limit Hold’em Mini Mystery Millions – Flight E$55025,00030/40Level 102 Re-Entries Per Flight
May 30 12:00 PMEvent#7 WSOP Event #7: $25,000 No-Limit Hold’em Heads Up Championship – Flight B (64 player max per flight)$25,000150,00020First DrawN/A
May 30 02:00 PMEvent#9 WSOP Event #9: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship$10,00060,00040/60/90Level 11N/A
May 30 06:00 PMEvent#1 WSOP Event #1: $550 No-Limit Hold’em Mini Mystery Millions – Flight F$55025,00030/40Level 102 Re-Entries Per Flight
May 31 10:00 AMEvent#10 WSOP Event #10: $600 No-Limit Hold’em Deepstack$60030,00030Level 121 Re-Entry
May 31 12:00 PMEvent#11 WSOP Event #11: $10,000 GGMillion$ No-Limit Hold’em High Roller – Flight A$10,000100,00060Level 12Unlimited Re-Entry
May 31 02:00 PMEvent#12 WSOP Event #12: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw$1,50025,00040/60Level 92 Re-Entries
Jun 01 10:00 AMEvent#13 WSOP Event #13: $1,500 No-Limit Hold’em 6-Handed$1,50025,00040/60Level 91 Re-Entry
Jun 01 12:00 PMEvent#11 WSOP Event #11: $10,000 GGMillion$ No-Limit Hold’em High Roller – Flight B$10,000100,00060Level 12Unlimited Re-Entry
Jun 01 02:00 PMEvent#14 WSOP Event #14: $1,500 Mixed: PLO Hi-Lo 8 or Better, Omaha Hi-Lo 8 or Better, Big O$1,50025,00040/60Level 92 Re-Entries
Jun 02 10:00 AMEvent#15 WSOP Event #15: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack$60030,00030Level 122 Re-Entries
Jun 02 12:00 PMEvent#16 WSOP Event #16: $1,700 No-Limit Hold’em U.S. WSOP Circuit Championship$1,70040,00040/60Level 122 Re-Entries
Jun 02 02:00 PMEvent#17 WSOP Event #17: $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship$10,00060,00060/90Level 122 Re-Entries
Jun 03 10:00 AMEvent#18 WSOP Event #18: $1,500 No-Limit Hold’em Monster Stack – Flight A$1,50050,00060Level 111 Re-Entry Per Flight
Jun 03 12:00 PMEvent#19 WSOP Event #19: $25,000 No-Limit Hold’em High Roller – Flight A$25,000150,00060Level 91 Re-Entry
Jun 03 02:00 PMEvent#20 WSOP Event #20: $1,500 Dealers Choice$1,50025,00040/60Level 91 Re-Entry
Jun 04 10:00 AMEvent#18 WSOP Event #18: $1,500 No-Limit Hold’em Monster Stack – Flight B$1,50050,00060Level 111 Re-Entry Per Flight
Jun 04 12:00 PMEvent#19 WSOP Event #19: $25,000 No-Limit Hold’em High Roller – Flight B$25,000150,00060Level 91 Re-Entry
Jun 04 02:00 PMEvent#21 WSOP Event #21: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better$1,50025,00040/60Level 92 Re-Entries
Jun 05 10:00 AMEvent#18 WSOP Event #18: $1,500 No-Limit Hold’em Monster Stack – Flight C$1,50050,00060Level 111 Re-Entry Per Flight
Jun 05 12:00 PMEvent#22 WSOP Event #22: $1,500 Big O – Flight A$1,50025,00040/609 Levels2 Re-Entries Per Flight
Jun 05 02:00 PMEvent#23 WSOP Event #23: $10,000 Seven Card Stud Championship$10,00060,00040/60/90Level 11N/A
Jun 06 10:00 AMEvent#18 WSOP Event #18: $1,500 No-Limit Hold’em Monster Stack – Flight D$1,50050,00060Level 111 Re-Entry Per Flight
Jun 06 12:00 PMEvent#24 WSOP Event #24: $25,000 No-Limit Hold’em High Roller 6-Handed$25,000150,00060Level 91 Re-Entry
Jun 06 02:00 PMEvent#22 WSOP Event #22: $1,500 Big O – Flight B$1,50025,00040/60Level 92 Re-Entries Per Flight
Jun 07 10:00 AMEvent#25 WSOP Event #25: $500 No-Limit Hold’em Freezeout$50025,00030Level 10N/A
Jun 07 12:00 PMEvent#26 WSOP Event #26: $2,000 No-Limit Hold’em$2,00030,00040/60Level 91 Re-Entry
Jun 07 02:00 PMEvent#27 WSOP Event #27: $10,000 Dealers Choice Championship$10,00060,00040/60/90Level 10N/A
Jun 08 10:00 AMEvent#28 WSOP Event #28: $600 No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha Mixed Deepstack$60030,00030Level 122 Re-Entries
Jun 08 12:00 PMEvent#29 WSOP Event #29: $50,000 No-Limit Hold’em High Roller$50,000300,00060Level 101 Re-Entry
Jun 08 02:00 PMEvent#30 WSOP Event #30: $1,500 Limit Hold’em$1,50025,00040/60Level 9N/A
Jun 09 10:00 AMEvent#31 WSOP Event #31: $1,500 No-Limit Hold’em Super Turbo Bounty$1,50025,00020Level 101 Re-Entry
Jun 09 12:00 PMEvent#32 WSOP Event #32: $3,000 No-Limit Hold’em$3,00040,00060Level 121 Re-Entry
Jun 09 02:00 PMEvent#33 WSOP Event #33: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship$10,00060,00060Level 122 Re-Entries
Jun 10 10:00 AMEvent#34 WSOP Event #34: $500 No-Limit Hold’em Colossus – Flight A$50050,00040Level 121 Re-Entry Per Flight
Jun 10 12:00 PMEvent#35 WSOP Event #35: $1,500 Pot-Limit Omaha – Flight A$1,50025,00040/60Level 92 Re-Entries Per Flight
Jun 10 01:00 PMEvent#36 WSOP Event #36: $100,000 No-Limit Hold’em High Roller$100,000600,00060Level 121 Re-Entry
Jun 10 02:00 PMEvent#37 WSOP Event #37: $1,500 HORSE$1,50025,00040/60Level 9N/A
Jun 11 10:00 AMEvent#34 WSOP Event #34: $500 No-Limit Hold’em Colossus – Flight B$50050,00040Level 121 Re-Entry Per Flight
Jun 11 12:00 PMEvent#35 WSOP Event #35: $1,500 Pot-Limit Omaha – Flight B$1,50025,00040/60Level 92 Re-Entries Per Flight
Jun 11 02:00 PMEvent#38 WSOP Event #38: $10,000 Limit Hold’em Championship$10,00060,00040/60/90Level 11N/A
Jun 12 10:00 AMEvent#34 WSOP Event #34: $500 No-Limit Hold’em Colossus – Flight C$50050,00040Level 121 Re-Entry Per Flight
Jun 12 12:00 PMEvent#39 WSOP Event #39: $5,000 No-Limit Hold’em Seniors High Roller$5,00050,00060Level 121 Re-Entry
Jun 12 02:00 PMEvent#40 WSOP Event #40: $1,500 Razz$1,50025,00040/60Level 9N/A
Jun 13 10:00 AMEvent#34 WSOP Event #34: $500 No-Limit Hold’em Colossus – Flight D$50050,00040Level 121 Re-Entry Per Flight
Jun 13 12:00 PMEvent#41 WSOP Event #41: $250,000 No-Limit Hold’em Super High Roller$250,0001,500,00060Level 101 Re-Entry
Jun 13 02:00 PMEvent#42 WSOP Event #42: $10,000 Big O Championship$10,00060,00060Level 122 Re-Entries
Jun 14 10:00 AMEvent#43 WSOP Event #43: $800 No-Limit Hold’em Deepstack 8-Handed$80040,00030Level 121 Re-Entry
Jun 14 12:00 PMEvent#44 WSOP Event #44: $10,000 No-Limit Hold’em Super Turbo Bounty$10,00060,00020Level 121 Re-Entry
Jun 14 02:00 PMEvent#45 WSOP Event #45: $2,500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better, Seven Card Stud hi-Lo 8 or Better$2,50035,00040/60Level 101 Re-Entry
Jun 15 10:00 AMEvent#46 WSOP Event #46: $1,000 No-Limit Hold’em Seniors Championship – Flight A$1,00020,00060Level 81 Re-Entry Per Flight
Jun 15 12:00 PMEvent#47 WSOP Event #47: $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller – Flight A$25,000150,00060Level 122 Re-Entries
Jun 15 02:00 PMEvent#48 WSOP Event #48: $10,000 Razz Championship$10,00060,00040/60/90Level 10N/A
Jun 16 10:00 AMEvent#46 WSOP Event #46: $1,000 No-Limit Hold’em Seniors Championship – Flight B$1,00020,00060Level 81 Re-Entry Per Flight
Jun 16 12:00 PMEvent#47 WSOP Event #47: $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller – Flight B$25,000150,00060Level 122 Re-Entries
Jun 16 02:00 PMEvent#49 WSOP Event #49: $2,500 No-Limit Hold’em Freezeout$2,50035,00040/60Level 12N/A
Jun 17 10:00 AMEvent#50 WSOP Event #50: $1,500 No-Limit Hold’em Millionaire Maker – Flight A$1,50025,00060Level 81 Re-Entry Per Flight
Jun 17 12:00 PMEvent#51 WSOP Event #51: $10,000 No-Limit Hold’em Mystery Bounty$10,00060,00040Level 122 Re-Entries
Jun 17 02:00 PMEvent#52 WSOP Event #52: $3,000 Nine Game Mix$3,00040,00040/60Level 101 Re-Entry
Jun 18 10:00 AMEvent#50 WSOP Event #50: $1,500 No-Limit Hold’em Millionaire Maker – Flight B$1,50025,00060Level 81 Re-Entry Per Flight
Jun 18 12:00 PMEvent#53 WSOP Event #53: $1,500 Five Card Pot-Limit Omaha$1,50025,00040/60Level 92 Re-Entries
Jun 18 02:00 PMEvent#54 WSOP Event #54: $10,000 HORSE Championship$10,00060,00040/60/90Level 11N/A
Jun 19 10:00 AMEvent#50 WSOP Event #50: $1,500 No-Limit Hold’em Millionaire Maker – Flight C$1,50025,00060Level 81 Re-Entry Per Flight
Jun 19 12:00 PMEvent#55 WSOP Event #55: $50,000 Pot-Limit Omaha High Roller$50,000300,00040/60Level 122 Re-Entries
Jun 19 02:00 PMEvent#56 WSOP Event #56: $3,000 No-Limit Hold’em 6-Handed$3,00040,00030/40Level 111 Re-Entry
Jun 20 10:00 AMEvent#50 WSOP Event #50: $1,500 No-Limit Hold’em Millionaire Maker – Flight D$1,50025,00060Level 81 Re-Entry Per Flight
Jun 20 12:00 PMEvent#57 WSOP Event #57: $1,000 Pot-Limit Omaha – Flight A$1,00020,00040/60Level 92 Re-Entries
Jun 20 02:00 PMEvent#58 WSOP Event #58: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw$1,50025,00040/60Level 91 Re-Entry
Jun 21 10:00 AMEvent#59 WSOP Event #59: $500 No-Limit Hold’em Salute To Warriors$50050,00040Level 91 Re-Entry
Jun 21 12:00 PMEvent#57 WSOP Event #57: $1,000 Pot-Limit Omaha – Flight B$1,00020,00040/60Level 92 Re-Entries
Jun 21 02:00 PMEvent#60 WSOP Event #60: $50,000 Poker Players Championship$50,000300,000100Level 9N/A
Jun 22 10:00 AMEvent#61 WSOP Event #61: $1,000 No-Limit Hold’em Super Seniors$1,00020,00060Level 81 Re-Entry
Jun 22 12:00 PMEvent#57 WSOP Event #57: $1,000 Pot-Limit Omaha – Flight C$1,00020,00040/60Level 92 Re-Entries
Jun 22 02:00 PMEvent#62 WSOP Event #62: $2,500 No-Limit Hold’em$2,50035,00040/60Level 121 Re-Entry
Jun 23 10:00 AMEvent#63 WSOP Event #63: $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight A$1,00040,00030/40Level 122 Re-Entries Per Flight
Jun 23 12:00 PMEvent#64 WSOP Event #64: $25,000 PLO/NLH Mixed High Roller$25,000150,00060Level 122 Re-Entries
Jun 23 02:00 PMEvent#65 WSOP Event #65: $1,500 No-Limit Hold’em Freezeout$1,50025,00040/60Level 9N/A
Jun 24 10:00 AMEvent#63 WSOP Event #63: $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight B$1,00040,00030/40Level 122 Re-Entries Per Flight
Jun 24 12:00 PMEvent#66 WSOP Event #66: $1,000 No-Limit Hold’em Tag Team$1,00020,00060Level 8N/A
Jun 24 02:00 PMEvent#67 WSOP Event #67: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship$10,00060,00040/60/90Level 11N/A
Jun 25 10:00 AMEvent#63 WSOP Event #63: $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight C$1,00040,00030/40Level 122 Re-Entries Per Flight
Jun 25 12:00 PMEvent#68 WSOP #68: $1,000 No-Limit Hold’em Ladies Championship$1,00020,00060Level 81 Re-Entry
Jun 25 02:00 PMEvent#69 WSOP Event #69: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better$1,50025,00040/60Level 9N/A
Jun 26 10:00 AMEvent#63 WSOP Event #63: $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight D$1,00040,00030/40Level 122 Re-Entries Per Flight
Jun 26 02:00 PMEvent#70 WSOP Event #70: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship$10,00060,00060Level 12N/A
Jun 27 10:00 AMEvent#63 WSOP Event #63: $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight E$1,00040,00030/40Level 122 Re-Entries Per Flight
Jun 27 02:00 PMEvent#71 WSOP Event #71: $2,500 Mixed Big Bet 7-Handed$2,50035,00040/60Level 102 Re-Entries
Jun 27 06:00 PMEvent#63 WSOP Event #63: $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight F$1,00040,00020/40Level 122 Re-Entries Per Flight
Jun 28 10:00 AMEvent#72 WSOP Event #72: $1,000 No-Limit Hold’em Mini Main Event – Flight A$1,00060,00030Level 12Bust A Play B
Jun 28 12:00 PMEvent#73 WSOP Event #73: $5,000 No-Limit Hold’em 6-Handed$5,00050,00060Level 121 Re-Entry
Jun 28 02:00 PMEvent#74 WSOP Event #74: $1,500 8-Game Mixed$1,50025,00040/60Level 91 Re-Entry
Jun 29 10:00 AMEvent#72 WSOP Event #72: $1,000 No-Limit Hold’em Mini Main Event – Flight B$1,00060,00030Level 12Bust B Play C
Jun 29 02:00 PMEvent#75 WSOP Event #75: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship$10,00060,00040/60/90Level 11N/A
Jun 30 10:00 AMEvent#72 WSOP Event #72: $1,000 No-Limit Hold’em Mini Main Event – Flight C$1,00060,00030Level 12N/A
Jun 30 12:00 PMEvent#76 WSOP Event #76: $100,000 Pot-Limit Omaha High Roller$100,000600,00040Level 122 Re-Entries
Jun 30 02:00 PMEvent#77 WSOP Event #77: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball$2,50035,00040/60Level 81 Re-Entry
Jul 01 10:00 AMEvent#78 WSOP Event #78: $600 No-Limit Hold’em Deepstack Championship$60030,00040/60Level 91 Re-Entry
Jul 01 12:00 PMEvent#79 WSOP Event #79: $3,000 No-Limit Hold’em Freezeout$3,00040,00040/60Level 9N/A
Jul 01 02:00 PMEvent#80 WSOP Event #80: $10,000 8-Game Mixed Championship$10,00060,00040/60/90Level 11N/A
Jul 02 10:00 AMEvent#81 WSOP Event #81: $800 No-Limit Hold’em Summer Celebration – Flight A$80040,00030Level 121 Re-Entry Per Flight
Jul 02 11:00 AMEvent#82 WSOP Event #82: $10,000 WSOP No-Limit Hold’em Main Event – Flight A$10,00060,000120Level 7N/A
Jul 02 02:00 PMEvent#83 WSOP Event #83: $1,500 Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot$1,50025,00040/60Level 92 Re-Entries
Jul 03 10:00 AMEvent#81 WSOP Event #81: $800 No-Limit Hold’em Summer Celebration – Flight B$80040,00030Level 121 Re-Entry Per Flight
Jul 03 11:00 AMEvent#82 WSOP Event #82: $10,000 WSOP No-Limit Hold’em Main Event – Flight B$10,00060,000120Level 7N/A
Jul 03 02:00 PMEvent#84 WSOP Event #84: $5,000 No-Limit Hold’em Super Turbo Bounty$5,00050,00020Level 121 Re-Entry
Jul 04 10:00 AMEvent#85 WSOP Event #85: $1,000 No-Limit Hold’em$1,00020,00030Level 101 Re-Entry
Jul 04 11:00 AMEvent#82 WSOP Event #82: $10,000 WSOP No-Limit Hold’em Main Event – Flight C$10,00060,000120Level 7N/A
Jul 05 10:00 AMEvent#86 WSOP Event #86: $600 No-Limit Hold’em Ultra Stack – Flight A$60060,00030/40Level 122 Re-Entries Per Flight
Jul 05 11:00 AMEvent#82 WSOP Event #82: $10,000 WSOP No-Limit Hold’em Main Event – Flight D$10,00060,000120Level 7N/A
Jul 06 10:00 AMEvent#86 WSOP Event #86: $600 No-Limit Hold’em Ultra Stack – Flight B$60060,00030/40Level 122 Re-Entries Per Flight
Jul 07 10:00 AMEvent#86 WSOP Event #86: $600 No-Limit Hold’em Ultra Stack – Flight C$60060,00030/40Level 122 Re-Entries Per Flight
Jul 07 02:00 PMEvent#87 WSOP Event #87: $1,000 Pot-Limit Omaha Mystery Bounty – Flight A$1,00040,00040Level 122 Re-Entries Per Flight
Jul 08 10:00 AMEvent#88 WSOP Event #88: $300 No-Limit Hold’em Gladiators of Poker – Flight A$30030,00030/40Level 112 Re-Entries Per Flight
Jul 08 12:00 PMEvent#89 WSOP Event #89: $3,000 No-Limit Hold’em Mid-Stakes Championship – Flight A$3,00040,00060Level 111 Re-Entry Per Flight
Jul 08 02:00 PMEvent#87 WSOP Event #87: $1,000 Pot-Limit Omaha Mystery Bounty – Flight B$1,00040,00040Level 122 Re-Entries Per Flight
Jul 09 10:00 AMEvent#88 WSOP Event #88: $300 No-Limit Hold’em Gladiators of Poker – Flight B$30030,00030/40Level 112 Re-Entries Per Flight
Jul 09 12:00 PMEvent#89 WSOP Event #89: $3,000 No-Limit Hold’em Mid-Stakes Championship – Flight B$3,00040,00060Level 111 Re-Entry Per Flight
Jul 09 01:00 PMEvent#90 WSOP Event #90: $50,000 No-Limit Hold’em High Roller$50,000300,00060Level 101 Re-Entry
Jul 09 02:00 PMEvent#91 WSOP Event #91: $1,500 Pick Your PLO$1,50025,00040/60Level 92 Re-Entries
Jul 10 10:00 AMEvent#88 WSOP Event #88: $300 No-Limit Hold’em Gladiators of Poker – Flight C$30030,00030/40Level 112 Re-Entries Per Flight
Jul 10 12:00 PMEvent#89 WSOP Event #89: $3,000 No-Limit Hold’em Mid-Stakes Championship – Flight C$3,00040,00060Level 111 Re-Entry Per Flight
Jul 10 02:00 PMEvent#92 WSOP Event #92: $3,000 TORSE$3,00040,00060Level 10N/A
Jul 11 10:00 AMEvent#88 WSOP Event #88: $300 No-Limit Hold’em Gladiators of Poker – Flight D$30030,00030/40Level 112 Re-Entries Per Flight
Jul 11 12:00 PMEvent#93 WSOP Event #93: $1,500 No-Limit Hold’em The Closer – Flight A$1,50050,00030Level 12Unlimited Re-Entry
Jul 11 02:00 PMEvent#94 WSOP Event #94: $10,000 No-Limit Hold’em 6-Handed Championship$10,00060,00060Level 12N/A
Jul 12 10:00 AMEvent#95 WSOP Event #95: $500 No-Limit Hold’em Summer Saver – Flight A$50050,00030Level 122 Re-Entries Per Flight
Jul 12 12:00 PMEvent#93 WSOP Event #93: $1,500 No-Limit Hold’em The Closer – Flight B$1,50050,00030Level 12Unlimited Re-Entry
Jul 12 02:00 PMEvent#96 WSOP Event #96: $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed$3,00040,00040/60Level 82 Re-Entries
Jul 13 10:00 AMEvent#95 WSOP Event #95: $500 No-Limit Hold’em Summer Saver – Flight B$50050,00030Level 122 Re-Entries Per Flight
Jul 13 02:00 PMEvent#97 WSOP Event #97: $25,000 HORSE High Roller$25,000150,00060Level 121 Re-Entry
Jul 14 10:00 AMEvent#98 WSOP Event #98: $800 No-Limit Hold’em Deepstack$80040,00030Level 121 Re-Entry
Jul 14 02:00 PMEvent#99 WSOP Event #99: $5,000 No-Limit Hold’em 8-Handed$5,00050,00030Level 121 Re-Entry
Jul 15 10:00 AMEvent#100 WSOP Event #100: $1,000 No-Limit Hold’em Super Turbo$1,00020,00020Level 121 Re-Entry

2026 WSOP Free Daily Coverage

One of the biggest issues fans had with the World Series last year was the lack of free coverage. A majority of content was available at PokerGO and accessible only to those willing to pay for access.

It seems the WSOP will be changing things around this year as the organizers have committed to daily free streams on YouTube.

It’s still too early to talk about what the coverage will look like, but things look promising.

With the 2026 WSOP schedule finally out, we know that there is another action-packed summer ahead of us. It’s not like there’s ever been any doubt about it, but it’s good to have specific information as early as possible, especially for those working with smaller bankrolls.

Must Read

Your correct answer streak: 0